ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вакарчук заявив, що не візьме до себе в партію чинних нардепів

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 00:53
Вакарчук заявив, що не візьме до себе в партію чинних нардепів
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Артист не відповів на питання, чи буде співпрацювати з Зеленським

Український артист Святослав Вакарчук заявив, що не візьме на парламентські вибори до своєї партії "Голос" народних депутатів нинішнього скликання. Про це він сказав в ефірі телепрограми "ТСН. Тиждень".

Вакарчук заявив, що прагне включити в свою партію людей, які будуть пропонувати "нові кардинальні рішення".

"Наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували", - сказав Вакарчук.

Водночас, артист не захотів відповідати на запитання, чи планує він співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, побажавши йому успіху.

Нагадаємо, 16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос", з якою він піде на парламентські вибори в жовтні 2019 року. 

Серед членів нової партії: Юлія Клименко, екс - заступниця міністра економіки, Ярослав Юрчишин , громадський активіст та екс - голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна, Юрій Соколов, доктор медичних наук, Андрій Шараскін (кіборг "Богема"), актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт, Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, в.о. голови Одеської ОДА у 2016 - 2017 роках.

Всі на вихід: депутати готуються до розпуску Ради після інавгурації Зеленського Вакарчук йде на вибори зі своєю партією
Новини України Порошенко Зеленський парламентські вибори
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся