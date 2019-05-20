ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вакарчук заявил, что не возьмет к себе в партию действующих нардепов

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 00:53
Вакарчук заявил, что не возьмет к себе в партию действующих нардепов
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Артист не ответил на вопрос, будет ли сотрудничать с Зеленским

Украинский артист Святослав Вакарчук заявил, что не возьмет на парламентские выборы в свою партию "Голос" народных депутатов нынешнего созыва. Об этом он сказал в эфире телепрограммы "ТСН. Тиждень".

Вакарчук заявил, что стремится включить в свою партию людей, которые будут предлагать "новые кардинальные решения".

"Наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал Вакарчук.

В то же время, артист не захотел отвечать на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, пожелав ему успеха.

Напомним, 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы в октябре 2019 года.

Среди членов новой партии: Юлия Клименко, экс - заместитель министра экономики, Ярослав Юрчишин , общественный активист и экс - председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина, Юрий Соколов, доктор медицинских наук, Андрей Шараскин (киборг "Богема"), актер, режиссер и командир роты, которая защищала Донецкий аэропорт, Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, и.о. председателя Одесской ОГА в 2016 - 2017 годах.

Все на выход: депутаты готовятся к роспуску Рады после инаугурации Зеленского Вакарчук идет на выборы со своей партией
Новости Украины Порошенко Зеленский парламентские выборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь