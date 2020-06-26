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"Голос" позбавив Вакарчука мандата

Новини » Політика     26.06.2020 - 15:08
"Голос" позбавив Вакарчука мандата
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Місце Вакарчука в парламенті повинна зайняти Аліна Свідерська

Члени партії "Голос" підтримали припинення повноважень народного депутата Святослава Вакарчука. Лідер "Голосу" сам попросив про таке рішення.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Оскільки народні депутати відмовилися відпускати Вакарчука, рішення приймалося делегатами позачергового з’їзду політсили.

"На жаль, Верховна рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовільнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата", - попросив Вакарчук.

Члени "Голосу" підтримали його прохання.

"З’їзд ухвалив рішення щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука в зв’язку з його виходом з парламентської фракції "Голосу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вакарчук залишиться активним членом партії "настільки довго, наскільки буду приносити користь партії". Замість нього до Ради зайде наступний кандидат з виборчого списку.

Нагадаємо, про своє рішення покинути парламент (вже вдруге) Вакарчук заявив два тижні тому.

Місце Вакарчука в парламенті повинна зайняти Аліна Свідерська - юрист, правозахисник, дружина колишнього міністра оборони в уряді Гончарука - Андрія Загороднюка.

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Автор: Роман Калиниченко

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