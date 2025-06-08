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Беременная среди раненых. РФ ударила дроном по Сумской области

Недригайлов, Воскресенье 08 июня 2025 10:42
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Беременная среди раненых. РФ ударила дроном по Сумской области Фото: РФ ударила дроном по Сумской области 8 июня (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики нанесли удар по Сумской области в воскресенье, 8 июня. Пострадали женщины, в том числе и беременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня ударный дрон, вероятно, "Ланцет", ударил по территории Недригайловской общины в Роменском районе.

В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших - беременная. Также повреждены машины, магазины. На месте работают все соответствующие службы.
Беременная среди раненых. РФ ударила дроном по Сумской области
Фото: россияне атаковали Сумскую область дроном (t.me/Sumy_news_ODA)

По данным Сумской ОВА, сегодня утром враг также нанес удары по Есманской общине. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня и FPV-дроны. В результате атаки ранен один человек, вспыхнули дома.

Напомним, что ситуация в Сумской области в последнее время обострилась. На приграничных территориях продолжаются бои. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне выпустили по Украине три ракеты и 49 дронов. Силы ПВО обезвредили 40 беспилотников.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, основными направлениями удара были Харьковская и Донецкая области. Зафиксировано попадание в пяти локациях.

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