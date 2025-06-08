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Вагітна серед поранених. РФ вдарила дроном по Сумській області

Недригайлів, Неділя 08 червня 2025 10:42
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Вагітна серед поранених. РФ вдарила дроном по Сумській області Фото: РФ вдарила дроном по Сумській області 8 червня (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники завдали удару по Сумській області у неділю, 8 червня. Постраждали жінки, зокрема і вагітна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Сьогодні ударний дрон, ймовірно, "Ланцет", вдарив по території Недригайлівської громади у Роменському районі.

Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих - вагітна. Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби.
Вагітна серед поранених. РФ вдарила дроном по Сумській області
Фото: росіяни атакували Сумську область дроном (t.me/Sumy_news_ODA)

За даними Сумської ОВА, сьогодні вранці ворог також завдав ударів по Есманській громаді. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони. Унаслідок атаки поранено одну людину, спалахнули будинки.

Нагадаємо, що ситуація у Сумській області останнім часом загострилася. На прикордонних територіях тривають бої. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни випустили по Україні три ракети та 49 дронів. Сили ППО знешкодили 40 безпілотників.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основними напрямками удару були Харківська та Донецька області. Зафіксовано влучання у п'яти локаціях.

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Сумська область Війна в Україні Атака дронів
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