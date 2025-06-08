Вагітна серед поранених. РФ вдарила дроном по Сумській області

Російські загарбники завдали удару по Сумській області у неділю, 8 червня. Постраждали жінки, зокрема і вагітна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Сьогодні ударний дрон, ймовірно, "Ланцет", вдарив по території Недригайлівської громади у Роменському районі.

Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих - вагітна. Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби.



Фото: росіяни атакували Сумську область дроном (t.me/Sumy_news_ODA)



За даними Сумської ОВА, сьогодні вранці ворог також завдав ударів по Есманській громаді. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони. Унаслідок атаки поранено одну людину, спалахнули будинки.

Нагадаємо, що ситуація у Сумській області останнім часом загострилася. На прикордонних територіях тривають бої. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.