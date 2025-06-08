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Россияне ночью атаковали Украину ракетами и дронами: попадание в пяти местах

Украина, Воскресенье 08 июня 2025 09:32
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Россияне ночью атаковали Украину ракетами и дронами: попадание в пяти местах Фото: РФ атаковала Украину ракетами и дронами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 8 июня. Было зафиксировано попадание в пяти локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг атаковал Украину:

  • 49 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов, районы пусков - Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
  • противокорабельной ракетой Оникс, пуск из Крыма;
  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, пуски из воздушного пространства Запорожской области.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО обезвредили 40 дронов на востоке, юге, севере и в центре страны: 22 - сбили, еще 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, основные направления воздушного удара - Харьковская и Донецкая области. Зафиксировано попадание в пяти локациях.

Массированные атаки РФ

Напомним, в ночь на 6 июня Россия массированно ударили по Украине "Шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Под ударом был ряд регионов - Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Киевская и Львовская области.

В Киеве из-за вражеской атаки погибли трое спасателей. Больше о последствиях российского удара - в материале РБК-Украина.

Ночью 7 июня оккупанты ударили по Харькову. Мэр города назвал обстрел самым мощным за все время войны. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

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