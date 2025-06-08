Россияне ночью атаковали Украину ракетами и дронами: попадание в пяти местах

Российские захватчики атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 8 июня. Было зафиксировано попадание в пяти локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, основные направления воздушного удара - Харьковская и Донецкая области. Зафиксировано попадание в пяти локациях.

Силы ПВО обезвредили 40 дронов на востоке, юге, севере и в центре страны: 22 - сбили, еще 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Массированные атаки РФ

Напомним, в ночь на 6 июня Россия массированно ударили по Украине "Шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Под ударом был ряд регионов - Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Киевская и Львовская области.

В Киеве из-за вражеской атаки погибли трое спасателей. Больше о последствиях российского удара - в материале РБК-Украина.

Ночью 7 июня оккупанты ударили по Харькову. Мэр города назвал обстрел самым мощным за все время войны. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

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