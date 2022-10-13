"Вадуц" – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Вадуц" – "Днепр-1" состоится в столице Лихтенштейна 13 октября. Начало поединка в 22:00 по Киеву. Ранее в другом матче группы E кипрский "Аполлон" придет нидерландский АЗ "Алкмаар".

Где смотреть матч "Вадуц" – "Днепр-1"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Вадим Скичко.

Прогноз букмекеров на матч "Вадуц" – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet определили "спортклубовцев" фаворитом нового противостояния. На победу днепровцев принимают ставки с коэффициентом 2,01. Зато на вероятный успех "Вадуца" кеф выше – 3,80. Даже ничья более вероятно – 3,65.

Перспективной ставкой выглядит "сухая" победа "Днепра-1" со счетом 2:0 с коэффициентом 8,90. Болельщики-оракулы могут заложиться на тип первого в матче забитого мяча. К примеру, кеф на гол с одиннадцатиметровой отметки – солидные 10,00.

Ориентировочные составы на матч "Вадуц" – "Днепр-1"

"Вадуц": Бюхель – Хассер, Исик, Трабер – Ульрих, Гаич, Фоссо, Фер – Джиджек – Сасере, Зуттер

"Днепр-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Пихалонок, Амаш – Довбик

На этой неделе "Шахтер" сумел отобрать очки у "Реала", сыграв вничью 1:1. На гол "горняка" Зубкова мадридцы ответили забитым мячом Рюдигера. Извечный оппонент "Динамо" сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов.