"Шахтер" в добавленное время упустил победу над "Реалом" в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, группа F, 4-й тур

"Шахтер" – "Реал" – 1:1

Голы: Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5

Обе команды начали матч в спокойном темпе. Первый действительно опасный момент возник на 17-й минуте по инициативе Бензема. Французский форвард выиграл силовую борьбу у Бондаря в пределах штрафной и мощно пробил над Трубиным, но молодой кипер парировал удар лидера атак "Реала" кулаками.

"Горняки" впоследствии ответили выпадом Зубкова. Правда, вингер хозяев заработал только угловой. А при подаче стандарта, несмотря на легкую панику в обороне мадридцев, тот же Зубков угодил в положение вне игры.

Всерьез за дело "Реал" взялся перед перерывом. Сначала после розыгрыша углового на ударной позиции оказался Родриго, но с его выстрелом эффектно справился Трубин. В свою очередь дальний удар Вальверде в быстрой контратаке "сливочных" вратарь с трудом перевел на угловой.

Зато выход из раздевалок был за "Шахтером". Мудрик бросил Михайличенко в прорыв по левому флангу, а фланговый защитник навесил на дальнюю стойку. Там Зубков освободился от опеки Менди и пробил головой точно в угол ворот Лунина – 1:0.

Мадридцы ответили двумя неточными ударами от Чуамени и Бензема в течение трех минут. А уже на 57-й Карло Анчелотти решил провести двойную замену для усиления игры, выпустив на поле Модрича и Винисиуса. Бразилец сразу обратил на себя внимание, направив мяч по диагонали в руки Трубину.

Но реальный момент создали "горняки". На 66-й минуте Судаков вывел Траоре на свидание с Луниным, тот обыграл кипера и бил уже фактически в пустые ворота с разворота. Но теряя равновесие, буркиниец метров из семи пробил в перекладину!

Через несколько мгновений удвоить преимущество "Шахтера" мог Зубков. Украинец подхватил мяч перед штрафной зоной "сливочных" и решился пробить. В этот раз на высоте оказался Лунин, вытянув кончиками пальцев мяч из-под стойки.

Дальше команды обменялись неточными ударами. В составе "горняков" ими "отличились" Зубков и Мудрик, а у мадридцев – Кроос. Пытался что-то сотворить и Бензема. Самый же реальный шанс у "Реала" был на 88-й минуте, когда Винисиус головой пробил с нескольких метров после подачи – над воротами.

И все же удержать победу "Шахтер" не смог. На 90+5-й минуте сработала немецкая связка: Кроос выверенной передачей нашел Рюдигера, а тот головой перебросил мяч через Трубина, который опрометчиво покинул ворота...

После такого результата "горняки" опустились на третье место в квартете F. В параллельном матче группы "кельты" в Глазго проиграли немецким "красным быкам". Актуальное положение команд: "Реал" – 10 очков, РБ "Лейпциг" – 6, "Шахтер" – 5, "Селтик" – 1.