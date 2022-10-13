"Динамо" – "Ренн": анонс матча Лиги Европы
В четвертом туре группового этапа Лиги Европы 2022/23 киевское "Динамо" примет французский "Ренн".
Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.
"Динамо" – "Ренн"
13 октября, 19:45, Краков, "Краковия", трансляция на MEGOGO и Volia TV
Отечественный гранд оказался в ситуации, когда его турнирная судьба зависит уже не только от него. Три поражения на старте группового этапа не только отбросили "бело-синих" на дно квартета, но и изрядно снизили шансы на евровесну. Нельзя сказать, что даже три победы из трех возможных не гарантируют места в плей-офф Лиги Европы.
Правда, их хватит для продолжения борьбы в Лиге конференций. В августе руководство "Динамо" убеждало, что лучше демонстрировать результат во втором по престижности еврокубке, чем позориться в Лиге чемпионов. Но вскоре этот подход боссам киевлян, вероятно, придется пересмотреть.
Хотя на самом деле "бело-синие" медленно приходят в себя после кризиса августа-сентября. В прошлый четверг "Динамо" вполне могло уехать из Франции с набранным пунктом в кармане, но немного недотерпело. Но уже после неудачи с "Ренном" столичный гранд внешне легко разобрался с "Рухом" в чемпионате благодаря дублю Буяльского и голу Тымчика.
Но на оптимизм болельщиков команды Мирчи Луческу фанаты "красно-черных" имеют свои основания радоваться. В воскресенье "Ренн" разгромил "Нант" и продолжил преследовать группу претендентов на еврокубки. В пользу "Динамо" разве что грядущий, потенциально важный матч против "Лиона". Но и у киевлян впереди Классическое...
Дисквалифицированные: Траоре ("Ренн")
Травмированные: Бущан, Бойко, Шапаренко, Супряга – Омари, Сантамария, Сулемане
Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Ренн"
"Динамо": Нещерет – Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Ванат – Беседин
"Ренн": Манданда – Ассиньон, Родон, Теате, Трюффер – Бурижо, Угочукву, Те, Терье – Майер, Гуири
Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1
На выезде "Динамо" в отдельные отрезки демонстрировало способность играть с "Ренном" на равных. Эту добродетель тренерский штаб киевлян со времени встречи на французской земле должен был подпитать. Если "бело-синие" будут играть собраннее в обороне и вариативнее в атаке, то положительный результат не заставит себя ждать. Для набора очков с "Ренном" украинскому гранду нужно забивать, желательно – первым.
К слову, донецкий "Шахтер" разошелся миром с "Реалом" в матче группы F Лиги чемпионов.
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