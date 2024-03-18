"В Сумской области школьников готовят к взрывной деятельности": в СНБО опровергли новый фейк россиян

Пропагандистские медиа и Telegram-каналы распространяют ложную информацию о том, что бойцы 117-й бригады ТрО свозят в учебные заведения Сумской области ящики с оружием с целью научить учащихся диверсионным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации и Facebook-страницу 117-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в Сумской области.

"Учитывая это, нет оснований полагать, что украинских школьников готовят к диверсиям против оккупантов", - подчеркнули в СНБО.

Украинские школьники получают знания по алгоритму MARCH, который используется для определения порядка медицинской помощи в тактических и боевых ситуациях. Это важная информация, которая может спасти жизнь, поэтому она преподается детям в стране, где идет война.

Так, офицеры 117 обр ТРО постоянно организуют обучение по домедицинской подготовке и стрельбе с учениками общеобразовательных школ Сум, о чем они сообщали на странице в Facebook.

"Воины терробороны проводят с учениками общеобразовательных школ Сум занятия по домедицинской подготовке и стрельбе", - говорится в опровержении.

Напомним, жителей Сумской области призвали не верить фейкам о наступлении россиян . Администрация Сумской области заявляет о распространении пропагандистских материалов о возможном наступлении российских захватчиков на территорию области. Такие месседжи – попытка врага посеять панику среди местных жителей.

В заявлении администрации отмечается, что Силы обороны готовы к любым вызовам и "в случае необходимости дадут достойный отпор врагу". Также призывается жителей Сумской области не поддаваться панике и не верить фейкам.

Ранее мы писали, что в РФ распространяют фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС , в том числе о нападении украинских военных на ЗАЭС, которая находится под контролем оккупантов, с использованием взрывного устройства.

Однако в Центре отмечают, что эта волна дезинформации появилась как реакция на резолюцию МАГАТЭ, требующую возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

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