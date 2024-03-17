В РФ распространяют фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. SPRAVDI объяснили волну "вбросов"

Пропагандистские пророссийские Telegram-каналы распространяют неправдивую информацию о якобы атаке украинских военных с использованием взрывного устройства на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая сейчас захвачена оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( SPRAVDI ).

Как рассказывается в подобных фейковых публикациях, Силы обороны Украины якобы сбросили взрывчатку в 5 метрах от топливохранилища на объекте.

В Центре объясняют, что волна вбросов о том, что ВСУ якобы пытаются спровоцировать аварию на Запорожской АЭС, была запущена "в ответ на недавнюю резолюцию МАГАТЭ, согласно которой Россия должна срочно вернуть станцию под контроль Украины".

Также следует отметить, что с тех пор, как войска РФ захватили станцию весной 2022 года, Кремль продвигает месседж о том, что действия Украины якобы могут спровоцировать аварию на ЗАЭС.

Так, именно интервенты неоднократно создавали на станции аварийные ситуации. Кроме того, россияне не способны эксплуатировать и обслуживать ЗАЭС с соблюдением всех норм безопасности "по объективным техническим причинам".

"Фейки о том, что Украина якобы стремится спровоцировать аварию, нужны России для того, чтобы потом переложить ответственность с себя на Киев", - обращают внимание в Центре на угрозу атомной аварии на станции из-за действий оккупантов.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, самая большая в Европе АЭС была оккупирована российскими террористами еще в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на ее территории военную технику.

За время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины. Сейчас на АЭС находятся эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации.

В феврале гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Тогда же лидер Украины пригласил гендиректора МАГАТЭ принять участие в Глобальном саммите мира.

Тем временем совет управляющих МАГАТЭ призвал срочно вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины.

Добавим, что 8 марта глава МАГАТЭ Гросси также обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным ситуацию на захваченной ЗАЭС, и призвал к военной сдержанности.