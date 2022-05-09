"У Запоріжжі заборонили евакуацію". Пропагандисти РФ розповсюджують новий фейк

"В Міноборони РФ заявили, що "у Запоріжжі адміністрація заборонила евакуацію цивільного населення. Будь-які спроби мешканців залишити місто жорстко присікаються бойовиками батальйонів тероборони, а тих громадян, які чинять найменший опір, піддають фізичному насиллю", - йдеться в повідомленні.

Також російські пропагандисти розповідають про те, нібито в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення.

В міноборони РФ повідомили, що "з метою обмеження інфопростору в Одесі заборонили роботу провайдерів супутникового телебачення, що транслюють російські та молдовські канали", - розповідають в ЦПД.

Нібито мешканців примушують демонтувати супутникове обладнання, а всіх незгідних вивозять у невідомому напрямку.