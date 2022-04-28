ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"ЗСУ зазнають серйозних втрат". РосЗМІ розганяють новий фейк про Україну

Новость на русском →
Україна, Четвер 28 квітня 2022 09:09
"ЗСУ зазнають серйозних втрат". РосЗМІ розганяють новий фейк про Україну Фото: РосЗМІ розганяють новий фейк про Україну (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про серйозні втрати українських військових. Центр протидії дезінформації при РНБО України запевнюють, що це не що інше, як дезінформація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення Центру.

"Пропаганда рф, посилаючись на незрозумілих військових експертів, повідомляє, що "київський режим почав закидати на Донбас підрозділи територіальної оборони із Західної України, оскільки Збройні сили України зазнають серйозних військових втрат на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Також в відомстві додають, що це не єдина брехня Росії. Також, наприклад, "керівники"-колаборанти Херсонської області заявили, що "повернення звільненої від українських націоналістів Херсонської області назад під контроль України виключено". Це теж є фейком.

Як повідомлялось, низка пропагандистських ресурсів стали поширювати неправдиві повідомлення про нібито атаку українських безпілотників на тимчасово окупований військами РФ Енергодар Запорізької області.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні фейки
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші