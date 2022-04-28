"ЗСУ зазнають серйозних втрат". РосЗМІ розганяють новий фейк про Україну

Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про серйозні втрати українських військових. Центр протидії дезінформації при РНБО України запевнюють, що це не що інше, як дезінформація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення Центру.

"Пропаганда рф, посилаючись на незрозумілих військових експертів, повідомляє, що "київський режим почав закидати на Донбас підрозділи територіальної оборони із Західної України, оскільки Збройні сили України зазнають серйозних військових втрат на полі бою", - йдеться в повідомленні. Також в відомстві додають, що це не єдина брехня Росії. Також, наприклад, "керівники"-колаборанти Херсонської області заявили, що "повернення звільненої від українських націоналістів Херсонської області назад під контроль України виключено". Це теж є фейком.