РосЗМІ розганяють фейк про атаку українських безпілотників на Енергодар
Ряд пропагандистських ресурсів стали поширювати неправдиві повідомлення про нібито атаку українських безпілотників на тимчасово окупований військами РФ Енергодар Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
Про черговий фейк рашистів інформує влада міста.
"Ймовірно, під таким "соусом" вони (росіяни) хочуть приховати свою невдалу спробу атакувати з повітря об'єкти на території Запорізької АЕС і самого міста-супутника станції", - наголошується в повідомленні.
Брехливі повідомлення пропагандистів про "атаку безпілотників ЗСУ" на Енергодар (фото: t.me/spravdi)
Нагадаємо, днями над Запорізькою АЕС був помічений проліт двох російських крилатих ракет. А до цього російські окупанти запускали крилаті ракети над Хмельницькою АЕС.
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