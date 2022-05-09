"В Запорожье запретили эвакуацию". Пропагандисты РФ распространяют новый фейк

Российские пропагандисты придумывают новые фейки об эвакуации в Запорожье и "запрещают" провайдеров спутникового телевидения в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"В Минобороны РФ заявили, что "в Запорожье администрация запретила эвакуацию гражданского населения. Любые попытки жителей покинуть город жестко пресекаются боевиками батальонов теробороны, а оказывающие наименьшее сопротивление граждан подвергают физическому насилию", - говорится в сообщении.
Также российские пропагандисты рассказывают о том, что в Одессе якобы запретили работу провайдеров спутникового телевидения.
В минобороны РФ сообщили, что "в целях ограничения инфопространства в Одессе запретили работу провайдеров спутникового телевидения, транслирующих российские и молдавские каналы", - рассказывают в ЦПИ.
Якобы жителей принуждают демонтировать спутниковое оборудование, а всех несогласных увозят в неизвестном направлении.
Как сообщалось, ранее ряд пропагандистских ресурсов стали распространять неправдивые сообщения о якобы атаке украинских беспилотников на временно оккупирован войсками РФ Энергодар Запорожской области.
Также российские пропагандисты распространяют ложную информацию о серьезных потерях украинских военных. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уверяют, что это не что иное, как дезинформация.
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