"В Запорожье запретили эвакуацию". Пропагандисты РФ распространяют новый фейк

"В Минобороны РФ заявили, что "в Запорожье администрация запретила эвакуацию гражданского населения. Любые попытки жителей покинуть город жестко пресекаются боевиками батальонов теробороны, а оказывающие наименьшее сопротивление граждан подвергают физическому насилию", - говорится в сообщении.

Также российские пропагандисты рассказывают о том, что в Одессе якобы запретили работу провайдеров спутникового телевидения.

В минобороны РФ сообщили, что "в целях ограничения инфопространства в Одессе запретили работу провайдеров спутникового телевидения, транслирующих российские и молдавские каналы", - рассказывают в ЦПИ.

Якобы жителей принуждают демонтировать спутниковое оборудование, а всех несогласных увозят в неизвестном направлении.