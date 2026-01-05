Въезд грузовиков в Киев могут ограничить: названо условие
В Киеве могут ввести ограничения на въезд грузовиков в случае, если погодные условия сильно ухудшатся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Синоптики предупредили, что в период с 6 по 10 января ожидается нестабильная зимняя погода со сменой атмосферного давления и колебаниями температуры воздуха. Прогнозируются снегопады, которые будут переходить в мокрый снег с дождем. Местами возможны туман, гололед и гололедица на дорогах.
В случае существенного ухудшения погодных условий может быть введено ограничение на въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля движения грузовиков и мест для их отстоя на автодорогах государственного значения.
Водителей призывают:
- следить за официальными сообщениями КГГА и КОВА;
- заранее планировать маршруты с учетом возможных ограничений;
- по возможности выбирать альтернативные пути.
Жителей Киева просят в период непогоды отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок и обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб и спецтехники.
Также водителей призывают соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В случае нарушений неправильно припаркованные автомобили будут эвакуированы.
Пешеходов просят быть особенно внимательными, осторожно передвигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных местах.
Погода в Украине
Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала о том, что 6 января в Украине ожидается сложная погодная ситуация с опасными метеорологическими явлениями в большинстве регионов.
По ее данным, погодные условия будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. В стране прогнозируются снег и мокрый снег, а также порывистый ветер.