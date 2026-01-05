Въезд грузовиков в Киев могут ограничить: названо условие

В Киеве могут ввести ограничения на въезд грузовиков в случае, если погодные условия сильно ухудшатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

Синоптики предупредили, что в период с 6 по 10 января ожидается нестабильная зимняя погода со сменой атмосферного давления и колебаниями температуры воздуха. Прогнозируются снегопады, которые будут переходить в мокрый снег с дождем. Местами возможны туман, гололед и гололедица на дорогах.

В случае существенного ухудшения погодных условий может быть введено ограничение на въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля движения грузовиков и мест для их отстоя на автодорогах государственного значения.

Водителей призывают:

следить за официальными сообщениями КГГА и КОВА;

заранее планировать маршруты с учетом возможных ограничений;

по возможности выбирать альтернативные пути.

Жителей Киева просят в период непогоды отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок и обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб и спецтехники.

Также водителей призывают соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В случае нарушений неправильно припаркованные автомобили будут эвакуированы.

Пешеходов просят быть особенно внимательными, осторожно передвигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных местах.