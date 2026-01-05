ua en ru
Въезд грузовиков в Киев могут ограничить: названо условие

Киев, Понедельник 05 января 2026 19:20
UA EN RU
Въезд грузовиков в Киев могут ограничить: названо условие Иллюстративное фото: в Киеве могут ввести ограничения на въезд грузовиков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве могут ввести ограничения на въезд грузовиков в случае, если погодные условия сильно ухудшатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Синоптики предупредили, что в период с 6 по 10 января ожидается нестабильная зимняя погода со сменой атмосферного давления и колебаниями температуры воздуха. Прогнозируются снегопады, которые будут переходить в мокрый снег с дождем. Местами возможны туман, гололед и гололедица на дорогах.

В случае существенного ухудшения погодных условий может быть введено ограничение на въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля движения грузовиков и мест для их отстоя на автодорогах государственного значения.

Водителей призывают:

  • следить за официальными сообщениями КГГА и КОВА;
  • заранее планировать маршруты с учетом возможных ограничений;
  • по возможности выбирать альтернативные пути.

Жителей Киева просят в период непогоды отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок и обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб и спецтехники.

Также водителей призывают соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В случае нарушений неправильно припаркованные автомобили будут эвакуированы.

Пешеходов просят быть особенно внимательными, осторожно передвигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных местах.

Погода в Украине

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала о том, что 6 января в Украине ожидается сложная погодная ситуация с опасными метеорологическими явлениями в большинстве регионов.

По ее данным, погодные условия будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. В стране прогнозируются снег и мокрый снег, а также порывистый ветер.

КГГА Киев Погода в Украине Погода
