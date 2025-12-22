ua en ru
Въезд в Киев затруднен: на Бориспольской трассе произошла масштабная авария (фото)

Понедельник 22 декабря 2025 09:43
Въезд в Киев затруднен: на Бориспольской трассе произошла масштабная авария (фото) Фото: на Бориспольской трассе произошла масштабная авария (t.me/kyivpatrol)
Автор: Константин Широкун

На Бориспольском шоссе в направлении выезда в Киев произошла масштабная авария с участием нескольких автомобилей. Движение в столицу затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.

"В связи с ДТП на Бориспольском шоссе, движение транспорта затруднено в направлении въезда в город Киев", - отметили в полиции Киева.

Патрульные также предупреждают водителей, что стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Резонансные аварии

Напомним, 11 декабря в Днепропетровской области, вблизи населенного пункта Саксагань, произошла смертельная авария с участием школьного автобуса ЗАЗ и микроавтобуса Volkswagen LT.

Также ранее ночью в Киеве 18-летний водитель на BMW устроил смертельную аварию. В результате ДТП один человек погиб, еще трое - госпитализированы.

Кроме того, 10 декабря в Прилуках Черниговской области патрульные на служебном авто Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Ранее в Киеве задержали 37-летнего водителя кроссовера Porsche Cayenne, который после ДТП напал на пассажирку другого авто и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя другого авто.

Кроме того, ранее Шевченковский районный суд Полтавы взял под стражу без права залога правоохранителя, который в Карловке Полтавской области сбил двух 17-летних сестер. От полученных травм дети погибли на месте.

ДТП Авария Киев Полиция Киева Борисполь
