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Россияне в оккупированном Мариуполе сносят железнодорожный вокзал, - Андрющенко

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Понедельник 10 апреля 2023 00:17
Россияне в оккупированном Мариуполе сносят железнодорожный вокзал, - Андрющенко Фото: Россияне в оккупированном Мариуполе сносят железнодорожный вокзал (t.me/andriyshTime)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мариуполе россияне сносят здание железнодорожного вокзала, которое сами же разрушили в первые месяцы вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Захватчики начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов вокруг. Зачем - неизвестно", - указал чиновник.

Как рассказал Андрющенко, оккупанты говорят, что будто на расчищенном месте планируют построить большой логистический хаб. В то же время советник мэра Мариуполя справедливо заметил, что слова врага абсолютно ничего не стоят.

К слову, в первые месяцы полномасштабного вторжения именно россияне практически разрушили здание вокзала.

Напомним, российские захватчики повредили 90% всех школ Мариуполя. Речь идет о 54 учебных заведениях.

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