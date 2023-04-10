Россияне в оккупированном Мариуполе сносят железнодорожный вокзал, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе россияне сносят здание железнодорожного вокзала, которое сами же разрушили в первые месяцы вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"Захватчики начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов вокруг. Зачем - неизвестно", - указал чиновник.
Как рассказал Андрющенко, оккупанты говорят, что будто на расчищенном месте планируют построить большой логистический хаб. В то же время советник мэра Мариуполя справедливо заметил, что слова врага абсолютно ничего не стоят.
К слову, в первые месяцы полномасштабного вторжения именно россияне практически разрушили здание вокзала.
Напомним, российские захватчики повредили 90% всех школ Мариуполя. Речь идет о 54 учебных заведениях.
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