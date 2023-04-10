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Оккупанты выселяют целое село под Мариуполем, чтобы обустроить военную базу РФ

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Мариуполь, Понедельник 10 апреля 2023 10:04
Оккупанты выселяют целое село под Мариуполем, чтобы обустроить военную базу РФ Фото: оккупанты выселяют село под Мариуполем, чтобы обустроить военную базу РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты в Мариупольском районе решили выселить целое село, чтобы обустроить там базу для военных РФ. Поселок находится в лесу и недалеко от основного места дислокации российских войск в Никольском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Рядом с пгт. Никольское прямо посреди леса находится село Лесное. Очень удобно для размещения военных. Во-первых, посреди леса вдали от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местом расположение оккупантов в самом Никольском", - рассказал он.

Поэтому, по словам Андрющенко, поэтому при содействии местной коллаборантки оккупанты начали выселение жителей.

"Формально-вымышленный повод - отсутствие подтверждения права собственности и личности. Потому, что отсутствуют домовые книги, которые сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе", - добавил советник мэра.

По его данным, осталось 7 семей, из давно живущих, и там в основном пенсионеры, есть несколько семей, переехавших туда из Мариуполя.

Как сообщалось, российские захватчики постепенно превращают Мариупольский морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работающих в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.

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