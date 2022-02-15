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Від штрафів до в'язниці: Рада вводить відповідальність за прояви антисемітизму

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 11:15
Від штрафів до в'язниці: Рада вводить відповідальність за прояви антисемітизму Фото: Рада підтримала кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада підтримала кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. У другому читанні прийнято законопроект № 5110.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення нардепів.

Законом передбачається унормування положення Кримінального кодексу відповідно до положень законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні.

Згідно з документом, за такі прояви передбачається покарання у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з КК, ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 - 17000 гривень) або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, Єврейська конфедерація України закликала почати застосовувати закон про протидію антисемітизму.

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