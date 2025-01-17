В Украине прошла встреча стран Юго-Восточной Европы: что в совместном коммюнике
В пятницу, 17 января, в Киеве состоялась первая министерская встреча в формате Украина-Юго-Восточная Европа. Украину посетили представители МИД девяти стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"Это очень важная для министерства встреча, которая развивает формат Украина-Юго-Восточная Европа, воплощает договоренности наших лидеров, углубляет сотрудничество между нашими государствами ради безопасности, мира и справедливости в Европе", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
На встрече дипломаты обсудили ключевые вопросы усиления регионального сотрудничества, поддержки Украины в противодействии российской агрессии, совместное продвижение вперед на пути европейской интеграции.
Также было подписано совместное коммюнике, которое подчеркивает безоговорочную поддержку территориальной целостности Украины и ее оборонного потенциала.
Что в коммюнике
В коммюнике представители МИД стран Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
А также:
- осудили незаконное вторжение России, которое угрожает миру и стабильности в Европе;
- раскритиковали участие военных третьих стран в войне против Украины.
- поддержали право Украины самостоятельно выбирать пути безопасности и будущего;
- признали "Формулу мира" реалистичным механизмом восстановления мира и стабильности;
- призвали усилить международную поддержку Украины в борьбе за свободу и территориальную целостность;
- требуют прекратить любую поддержку России в войне против Украины;
- подчеркнули незаконность агрессии против суверенных государств и любых попыток аннексии территорий Украины;
- поддержали деятельность Крымской платформы для возвращения временно оккупированных территорий;
- настаивают на международной ответственности за военные преступления, совершенные Россией;
- осуждают нападения на гражданскую инфраструктуру, принудительное перемещение и нарушение международного гуманитарного права;
- поставили приоритетом освобождение всех пленных и пострадавших лиц, особенно детей;
- поддержали усилия для восстановления Украины как ключевого поставщика продовольствия;
- признали, что важно обеспечить безопасное использование ядерной энергии, в частности возвращение ЗАЭС под контроль Украины;
- договорились работать над энергетической безопасностью и восстановлением энергетического сектора Украины;
- поддержали прогресс стран-кандидатов на пути к членству в ЕС;
- приветствовали поддержку Украины на ее пути к членству в НАТО;
- признали важность Черноморского региона для евроатлантической безопасности;
- заявили, что свободная и процветающая Украина - это ключ к стабильной Европе.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Словении Таня Файон приехала в Киев в пятницу, 17 января. Ее пригласил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
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