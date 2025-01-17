В Україні пройшла зустріч країн Південно-Східної Європи: що у спільному комюніке
У п’ятницю, 17 січня, у Києві відбулася перша міністерська зустріч у форматі Україна-Південно-Східна Європа. Україну відвідали представники МЗС дев'яти країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
"Це дуже важлива для міністерства зустріч, яка розвиває формат Україна-Південно-Східна Європа, втілює домовленості наших лідерів, поглиблює співробітництво між нашими державами заради безпеки, миру та справедливості в Європі", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.
На зустрічі дипломати обговорили ключові питання посилення регіональної співпраці, підтримки України у протидії російській агресії, спільне просування вперед на шляху європейської інтеграції.
Також було підписано спільне комюніке, яке підкреслює беззастережну підтримку територіальної цілісності України та її оборонного потенціалу.
Що у комюніке
У комюніке представники МЗС країн Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.
А також:
- засудили незаконне вторгнення Росії, яке загрожує миру й стабільності в Європі;
- розкритикували участь військових третіх країн у війні проти України.
- підтримали право України самостійно обирати шляхи безпеки й майбутнього;
- визнали "Формулу миру" реалістичним механізмом відновлення миру й стабільності;
- закликали посилити міжнародну підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність;
- вимагають припинити будь-яку підтримку Росії у війні проти України;
- наголосили на незаконності агресії проти суверенних держав і будь-яких спроб анексії територій України;
- підтримали діяльність Кримської платформи для повернення тимчасово окупованих територій;
- наполягають на міжнародній відповідальності за воєнні злочини, скоєні Росією;
- засуджують напади на цивільну інфраструктуру, примусове переміщення та порушення міжнародного гуманітарного права;
- поставили пріоритетом звільнення всіх полонених і постраждалих осіб, особливо дітей;
- підтримали зусилля для відновлення України як ключового постачальника продовольства;
- визнали, що важливо забезпечити безпечне використання ядерної енергії, зокрема повернення ЗАЕС під контроль України;
- домовились працювати над енергетичною безпекою й відновленням енергетичного сектору України;
- підтримали прогрес країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС;
- привітали підтримку України на її шляху до членства в НАТО;
- визнали важливість Чорноморського регіону для євроатлантичної безпеки;
- заявили, що вільна й процвітаюча Україна - це ключ до стабільної Європи.
Раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва у п'ятницю, 17 січня. Її запросив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
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