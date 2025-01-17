В Україні пройшла зустріч країн Південно-Східної Європи: що у спільному комюніке

У п’ятницю, 17 січня, у Києві відбулася перша міністерська зустріч у форматі Україна-Південно-Східна Європа. Україну відвідали представники МЗС дев'яти країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Це дуже важлива для міністерства зустріч, яка розвиває формат Україна-Південно-Східна Європа, втілює домовленості наших лідерів, поглиблює співробітництво між нашими державами заради безпеки, миру та справедливості в Європі", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

На зустрічі дипломати обговорили ключові питання посилення регіональної співпраці, підтримки України у протидії російській агресії, спільне просування вперед на шляху європейської інтеграції.

Також було підписано спільне комюніке, яке підкреслює беззастережну підтримку територіальної цілісності України та її оборонного потенціалу.

Що у комюніке

У комюніке представники МЗС країн Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

А також: