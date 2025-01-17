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В Україні пройшла зустріч країн Південно-Східної Європи: що у спільному комюніке

П'ятниця 17 січня 2025 15:20
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В Україні пройшла зустріч країн Південно-Східної Європи: що у спільному комюніке Фото: в Україні пройшла зустріч країн Південно-Східної Європи (mfa.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У п’ятницю, 17 січня, у Києві відбулася перша міністерська зустріч у форматі Україна-Південно-Східна Європа. Україну відвідали представники МЗС дев'яти країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Це дуже важлива для міністерства зустріч, яка розвиває формат Україна-Південно-Східна Європа, втілює домовленості наших лідерів, поглиблює співробітництво між нашими державами заради безпеки, миру та справедливості в Європі", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

На зустрічі дипломати обговорили ключові питання посилення регіональної співпраці, підтримки України у протидії російській агресії, спільне просування вперед на шляху європейської інтеграції.

Також було підписано спільне комюніке, яке підкреслює беззастережну підтримку територіальної цілісності України та її оборонного потенціалу.

Що у комюніке

У комюніке представники МЗС країн Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

А також:

  • засудили незаконне вторгнення Росії, яке загрожує миру й стабільності в Європі;
  • розкритикували участь військових третіх країн у війні проти України.
  • підтримали право України самостійно обирати шляхи безпеки й майбутнього;
  • визнали "Формулу миру" реалістичним механізмом відновлення миру й стабільності;
  • закликали посилити міжнародну підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність;
  • вимагають припинити будь-яку підтримку Росії у війні проти України;
  • наголосили на незаконності агресії проти суверенних держав і будь-яких спроб анексії територій України;
  • підтримали діяльність Кримської платформи для повернення тимчасово окупованих територій;
  • наполягають на міжнародній відповідальності за воєнні злочини, скоєні Росією;
  • засуджують напади на цивільну інфраструктуру, примусове переміщення та порушення міжнародного гуманітарного права;
  • поставили пріоритетом звільнення всіх полонених і постраждалих осіб, особливо дітей;
  • підтримали зусилля для відновлення України як ключового постачальника продовольства;
  • визнали, що важливо забезпечити безпечне використання ядерної енергії, зокрема повернення ЗАЕС під контроль України;
  • домовились працювати над енергетичною безпекою й відновленням енергетичного сектору України;
  • підтримали прогрес країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС;
  • привітали підтримку України на її шляху до членства в НАТО;
  • визнали важливість Чорноморського регіону для євроатлантичної безпеки;
  • заявили, що вільна й процвітаюча Україна - це ключ до стабільної Європи.

Раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва у п'ятницю, 17 січня. Її запросив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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