ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Глава МИД Словении прибыла в Киев

Пятница 17 января 2025 12:28
UA EN RU
Глава МИД Словении прибыла в Киев Фото: глава МИД Словении Таня Файон прибыла в Киев (x.com/MZEZ_RS)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Словении Таня Файон приехала в Киев в пятницу, 17 января. Её пригласил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Словении.

Отмечается, что Файон примет участие в министерской встрече "Украина-Юго-Восточная Европа", на которой обсудят вопросы поддержки Украины.

"Они будут говорить с коллегами о дальнейшей поддержке Украины, восстановление страны и поиск мирного решения", - говорится в сообщении.

Фото: глава МИД Словении Таня Файон прибыла в Киев (x.com/MZEZ_RS)

Визит президента Словении в Киев

Стоит напомнить, что в июне прошлого года Украину посещала президент Словении Наташа Пирц Мусар.

"Я начинаю визит в Украину. Словения предана поддержке Украины и её народа", - сообщила она тогда в Twitter.

А уже в июле Украина подписала соглашения по безопасности со Словенией. В соглашении указано, что Словения будет способствовать Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи (EUMAM) и сотрудничать в поиске источников финансирования для проектов украинской оборонной промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ