Глава МИД Словении прибыла в Киев
Министр иностранных дел Словении Таня Файон приехала в Киев в пятницу, 17 января. Её пригласил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Словении.
Отмечается, что Файон примет участие в министерской встрече "Украина-Юго-Восточная Европа", на которой обсудят вопросы поддержки Украины.
"Они будут говорить с коллегами о дальнейшей поддержке Украины, восстановление страны и поиск мирного решения", - говорится в сообщении.
Визит президента Словении в Киев
Стоит напомнить, что в июне прошлого года Украину посещала президент Словении Наташа Пирц Мусар.
"Я начинаю визит в Украину. Словения предана поддержке Украины и её народа", - сообщила она тогда в Twitter.
А уже в июле Украина подписала соглашения по безопасности со Словенией. В соглашении указано, что Словения будет способствовать Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи (EUMAM) и сотрудничать в поиске источников финансирования для проектов украинской оборонной промышленности.
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