Литва готова прийняти українців у разі вторгнення Росії, - прем'єр

За її словами, країна все ще сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту, але готове прийняти українців у разі необхідності.

"Хоча ми не розглядаємо це (вторгнення РФ в Україну, - ред,) як центральний сценарій, тому що ми все ще сподіваємося, що в цій ситуації візьмуть гору дипломатичне рішення і здоровий глузд. Уряд вітатиме людей, які рятуються від війни", - сказала вона.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте також підтвердила готовність країни зустріти українських біженців.

"Було б складно говорити про конкретні цифри, але ми моделюємо різні сценарії і ситуації... Ми розуміємо, що так чи інакше, наша держава повинна бути готова, будь то 3 тисячі або понад 30 тисяч осіб", - сказала Білотайте.

Вона уточнила, що Міністерство внутрішніх справ Литви розіслало в муніципалітети запити про те, де вони можуть розмістити біженців і як вони можуть надати їм різні послуги й допомогу. До підготовчих робіт залучені також неурядові організації.