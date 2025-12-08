ua en ru
"У нас нет другого выбора": Сырский сделал заявление из-за наступления врага

Понедельник 08 декабря 2025 11:43
UA EN RU
"У нас нет другого выбора": Сырский сделал заявление из-за наступления врага Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook com UkrainianLandForces)
Автор: Ірина Глухова

На фоне продолжения наступательных действий россиян Украина должна усиливать обороноспособность и укреплять армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию", - отметил он.

По его словам, главный акцент должен быть на людях, а не технике.

"Ключевая точка приложения наших усилий - не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты - и затем качественная подготовка", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что подготовка персонала должна постоянно совершенствоваться, о чем шла речь на ежемесячном совещании по повышению ее качества.

Главнокомандующий отметил, что срок базовой общевойсковой подготовки уже увеличен до 51 дня, а также существует профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях.

По его словам, необходимо совершенствовать этот процесс, поднимать уровень инструкторов и модернизировать учебные центры, "чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина".

Во время совещания он заслушал доклады о повышении качества подготовки, развитии БЗВП в боевых бригадах, усилении безопасности в учебных центрах, работе инструкторов и адаптации новичков.

Отдельно Сырский подчеркнул важность программы адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, поскольку именно в этот период фиксируется значительная часть СЗЧ.

По словам главкома ВСУ, аудит учебных центров дал полный срез качества подготовки по всем предметам и позволил определить лидеров.

Сырский также сообщил, что учения постепенно отодвигают от линии фронта, а армейские корпуса закрепляют за полигонами в центре и на западе страны.

В то же время он обратил внимание на критическую необходимость ускорить строительство и обустройство укрытий в учебных центрах.

"На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности - неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих не имеем права", - заявил главнокомандующий и поручил безотлагательно решить проблемные вопросы.

Завершение войны в Украине

Напомним, Россия продолжает настаивать на ультимативных условиях для завершения войны против Украины. Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области и передачи региона под контроль РФ.

Как недавно заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский справедливый мир для Украины - это завершение войны без предварительных условий. Бои должны остановиться по линии соприкосновения.

Генерал подчеркнул, что сейчас главная задача - "защитить украинскую землю, страну и население".

Перед тем президент Владимир Зеленский отметил, что войну нужно завершить так, чтобы Россия не смогла начать третье вторжение.

