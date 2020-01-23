У Кабміні анонсували розподіл Мінветеранів і окупованих територій

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда анонсувала, що відомство буде розділено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Коляда також зазначила, що майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віце-прем'єр-міністр.

"Нам вдалося донести інформацію про величезний обсяг завдань, які лежать у площині всього уряду, і дати зрозуміти вищому керівництву держави, що це вимагає окремого блоку роботи окремого міністерства, можливо, навіть яке очолюватиме профільний віце-прем'єр-міністр. Але і тут у нас є розуміння того, що слід не відновлювати знову Міністерство окупованих територій, необхідно міняти парадигму і говорити про ефективну роботу Міністерства реінтеграції", - розповіла вона.

За словами глави міністерства, питання реінтеграції банально не поміщаються у функціонал одного, навіть об'єднаного відомства, так як є потреба в міжсекторальному співробітництві.

Вона підкреслила, що на даний момент у відомстві проводяться консультації для того, щоб бути готовим до цього поділу.

Разом з тим Коляда зазначила, що на даний момент не має інформації, хто очолить майбутнє Міністерство окупованих територій після закінчення.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. Він відзначав, що інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".

Як писало РБК-Україна, США підкреслювали, що Україна повинна визначитися з форматом діяльності Міністерства у справах ветеранів.