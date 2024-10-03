Вьетнам заявил о "жестоком" нападении Китая на его рыболовное судно

В результате предполагаемого нападения, по данным вьетнамской государственной газеты Tien Phong, пострадали 10 членов экипажа, трое из которых получили переломы.

Министерство иностранных дел Китая, не ссылаясь на инцидент, заявило во вторник, что вьетнамские суда незаконно вели ловлю рыбы в водах Парасельских островов без разрешения Китая, и китайские власти приняли меры, чтобы остановить их.

По данным Tien Phong, китайцы захватили около четырех тонн морепродуктов, а также разбили и изъяли оборудование с судна. Убытки оцениваются в 20 220 долларов.

"Вьетнам крайне обеспокоен, возмущен и решительно выступает против жестокого поведения китайских правоохранительных органов в отношении вьетнамских рыбаков и рыболовных судов, работающих на Парасельском архипелаге Вьетнама", — заявил представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг.

Вьетнам выразил протест по поводу инцидента в ходе переговоров с посольством Китая в Ханое. Министерство потребовало от Китая "полностью уважать суверенитет Вьетнама над Парасельским архипелагом, незамедлительно провести расследование и уведомить Вьетнам о результатах, а также не повторять подобные действия".

У Вьетнама давний территориальный спор в Южно-Китайском море с Китаем, который претендует на большую часть этого района как на свою территорию.

Конфликты с участием Китая в Южно-Китайском море