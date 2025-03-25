RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины, - СМИ

Архивное фото: США и Украина на переговорах в Саудовской Аравии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины завершили очередной раунд переговоров по перемирию с Россией. Встреча проходила в Эр-Рияде 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

"Украинские и американские официальные лица завершили очередной раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде", - сообщает AFP со ссылкой на источник в украинской делегации.

Переговорный процесс по завершению войны

В начале марта Штаты предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Это предложение поддержала украинская сторона, но Кремль все еще не дал прямого согласия. Более того, россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

В минувшие выходные в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России по завершению войны. Тогда на встрече обсуждали прекращение огня в регионе Черного моря для обеспечения свободного судоходства и прекращения атак на украинские порты.

А 25 марта Штаты проводили переговоры с российской делегацией, которые длились около 12 часов. После этих переговоров стало известно, что должны состояться дополнительные переговоры с украинской стороной.

По результатам переговоров в администрации президента США Дональда Трампа надеются заключить соглашение о перемирии до 20 апреля. Но в Штатах не исключают смещения этих сроков.

Также сегодня сообщалось, что Штаты и Россия готовят совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что содержание заявления пока не раскрывают, американская сторона в Эр-Рияде передала администрации Дональда Трампа оптимистичные сигналы о переговорах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перемирие России и УкраиныСаудовская АравияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине