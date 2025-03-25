В Ер-Ріяді завершились перемовини США та України, - ЗМІ

"Українські та американські офіційні особи завершили черговий раунд переговорів у вівторок в Ер-Ріяді", - повідомляє AFP з посиланням на джерело в українській делегації.

Переговорний процес щодо завершення війни

На початку березня Штати запропонували запровадити 30-денне припинення вогню між Україною та Росією. Цю пропозицію підтримала українська сторона, але Кремль все ще не дав прямої згоди. Ба більше, росіяни висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

Минулими вихідними в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни. Тоді на зустрічі обговорювали припинення вогню в регіоні Чорного моря для забезпечення вільного судноплавства та припинення атак на українські порти.

А 25 березня Штати проводили переговори з російською делегацією, які тривали близько 12 годин. Після цих перемовин стало відомо, що мають відбутись додаткові переговори з українською стороною.

За результатами перемовин в адміністрації президента США Дональда Трампа сподіваються укласти угоду про перемир'я до 20 квітня. Але у Штатах не виключають зміщення цих термінів.

Також сьогодні повідомлялось що Штати і Росія готують спільну заяву після переговорів у Саудівській Аравії. Попри те, що зміст заяви поки що не розкривають, американська сторона в Ер-Ріяді передала адміністрації Дональда Трампа оптимістичні сигнали щодо переговорів.