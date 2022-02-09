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Розмір платіжки за комуналку за 2021 рік зріс майже на 30%

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Україна, Середа 09 лютого 2022 15:35
Розмір платіжки за комуналку за 2021 рік зріс майже на 30% Фото: розмір платіжки за комуналку за 2021 рік виріс на 29,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за 2021 рік склали 222,7 млрд гривень. Це на 29,6% (на 50,9 млрд гривень) більше, ніж у 2020 році (171,8 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, нарахування стрімко збільшувалися майже протягом усього року. Завдяки високій базі порівняння зростання цін сповільнилося в останні місяці 2022 року.

Розмір платіжки за комуналку за 2021 рік зріс майже на 30%

У грудні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 21,6 млрд (71,1% нарахованих за цей період сум).

Розмір платіжки за комуналку за 2021 рік зріс майже на 30%

Зазначимо, за даними опитування фонду Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (59%) вважають, що при зростанні цін на газ у Європі, тарифи в Україні не повинні зростати, 33% зазначили, що вони можуть незначно зрости, але держава повинна частково компенсувати різницю. Тільки 5% заявили, що тарифи повинні встановлюватися відповідно до ринкових цін на енергоресурси.

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Державна служба статистики
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