Розмір платіжки за комуналку за 2021 рік зріс майже на 30%

Фото: розмір платіжки за комуналку за 2021 рік виріс на 29,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за 2021 рік склали 222,7 млрд гривень. Це на 29,6% (на 50,9 млрд гривень) більше, ніж у 2020 році (171,8 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, нарахування стрімко збільшувалися майже протягом усього року. Завдяки високій базі порівняння зростання цін сповільнилося в останні місяці 2022 року. У грудні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 21,6 млрд (71,1% нарахованих за цей період сум).