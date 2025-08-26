В Ужгороде задержали бывшего полицейского: в ТЦК объяснили причину

Что известно

Очевидица рассказала журналистам, что на улице Сечени из машины вышли восемь мужчин и силой забрали Белецкого.

По ее словам, когда она начала снимать происходящее на телефон, неизвестные пытались отобрать устройство и били ее по рукам.

Жена Белецкого Ирина Пацкан подтвердила, что мужчину доставили в ТЦК. По ее словам, он сам позвонил и сообщил об этом.

Она также отметила, что Белецкий недавно перенес операцию - ему удалили сустав, но во время военно-врачебной комиссии его признали годным к службе.

Что заявили в ТЦК

В Закарпатском областном ТЦК сообщили, что Белецкий находился в розыске и был недавно уволен со службы в полиции за нарушение дисциплины.

В ведомстве заявили, что он не выполнил обязанность по уточнению учетных данных, поэтому его доставили в районный ТЦК.

"Во время прохождения военно-врачебной комиссией, признан годным к прохождению военной службы без ограничений и назначен в одну из команд для дальнейшего прохождения службы", - говорится в сообщении военкомата.

Что известно о Белецком

Иван Белецкий - ветеран российско-украинской войны. 22 августа он сообщил, что его уволили из полиции после того, как он вступился за ветерана Александра Усенко.

Еще в июне двое сотрудников ТЦК ударили ветерана со второй группой инвалидности по голове и унижали его, задавая оскорбительный вопрос о том, "где он приобрел инвалидность".

После огласки ситуации представители ТЦК лично встретились с Усенко и извинились перед ним. Сам ветеран подтвердил, что конфликт был урегулирован.

Как пояснил Белецкий, именно он помог ветерану добиться справедливости, передав видеозапись инцидента.

Между тем руководитель организации "Карпатская Сечь" Тарас Деяк заявил, что Белецкого незаконно уволили из полиции.