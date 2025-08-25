В Ровенской области после проверки в ТЦК умер мужчина: в военкомате назвали причину

В Ровенской области во время пребывания в пункте сбора умер 34-летний военнообязанный Виталий Сахарук. В ТЦК назвали предварительную причину смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП.

Как отметили в ведомстве, 21 августа около 11:00 в селе Городец военнослужащие одного из районных ТЦК проверили документы у гражданина Виталия Сахарука, 1991 года рождения.

Было установлено, что мужчина не имеет права на отсрочку и проигнорировал вызов в центр в конце января, из-за чего считался нарушителем воинского учета.

"С целью составления материалов об административном правонарушении указанному гражданину было предложено проехать в районный ТЦК и СП, на что тот согласился.", - уточнили в ведомстве.

По прибытии в центр на Сахарука составили протокол об административном правонарушении и направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако во время пребывания на пункте сбора для отправки в учебный центр ему внезапно стало плохо.

В военкомате проинформировали, что срочно вызвали экстренную скорую медицинскую помощь. Однако врачи лишь констатировали смерть Сахарука.

"Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют", - говорится в сообщении.

В то же время в ТЦК отметили, что все военнообязанные обязаны обновлять свои данные и при наличии оснований на отсрочку подавать соответствующие документы.

В ведомстве также призвали граждан не распространять непроверенную информацию и слухи.