Под Львовом в доме пять человек погибли от угарного газа, двух детей спасли

Во Львовской области от отравления угарным газом погибли пять человек. Медикам удалось спасти жизнь двум детям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Львовской области.

"7 октября около 20.00 в отдел полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 поступило сообщение о том, что в доме одного из сел Львовского района обнаружены тела нескольких людей без признаков жизни", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, в доме были обнаружены тела пятерых местных жителей - женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет и мужчин в возрасте 33 и 57 лет.

Предварительно установлено, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом.

"Кроме того, с диагнозом "отравление угарным газом" медики госпитализировали двух мальчиков в возрасте семь и девять лет", - сообщили правоохранители.

Пожары и взрывы газа в Украине

Напомним, в среду, 4 октября, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

Как выяснилось в ГСЧС, в квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя.

Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем. Позже количество пострадавших выросло до пяти.

Отметим, что недавно украинцев призывали запастись огнетушителями.

Детальнее о том, зачем держать дома огнетушитель можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, вчера мы писали, что в Винницкой области из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены.

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