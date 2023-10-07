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В Винницкой области из-за пожара погибли дети

Винницкая область, Суббота 07 октября 2023 19:59
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В Винницкой области из-за пожара погибли дети Фото: В Винницкой области из-за пожара погибли дети (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

В Винницкой области сегодня, 7 октября, из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, сегодня около 17 часов к спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Верховка.

Спасатели сообщили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. Во время тушения пожара, чрезвычайники обнаружили тела двух братьев 2020 и 2023 года рождения, без признаков жизни.

Впоследствии выяснилось, что на момент возникновения возгорания, в квартире в целом находилось шестеро детей.

Двенадцатилетняя девочка из задымленного помещения выбежала на улицу самостоятельно.

Еще трех малолетних детей, до прибытия подразделения спасателей, с помощью лестницы спас сосед.

По словам спасателей, он и увидел дым из окна квартиры и услышал крики детей.

По состоянию на 17:57 пожар ликвидирован.

Пожары и взрывы газа в Украине

Напомним, в среду, 4 октября, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. К моменту ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

Как выяснилось в ГСЧС, в квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя.

Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем. Позже количество пострадавших выросло до пяти.

Отметим, что недавно украинцев призывали запастись огнетушителями.
Детальнее о том, зачем держать дома огнетушитель можно узнать в материале РБК-Украина.

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