В Винницкой области из-за пожара погибли дети
В Винницкой области сегодня, 7 октября, из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, сегодня около 17 часов к спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Верховка.
Спасатели сообщили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. Во время тушения пожара, чрезвычайники обнаружили тела двух братьев 2020 и 2023 года рождения, без признаков жизни.
Впоследствии выяснилось, что на момент возникновения возгорания, в квартире в целом находилось шестеро детей.
Двенадцатилетняя девочка из задымленного помещения выбежала на улицу самостоятельно.
Еще трех малолетних детей, до прибытия подразделения спасателей, с помощью лестницы спас сосед.
По словам спасателей, он и увидел дым из окна квартиры и услышал крики детей.
По состоянию на 17:57 пожар ликвидирован.
Пожары и взрывы газа в Украине
Напомним, в среду, 4 октября, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. К моменту ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.
Как выяснилось в ГСЧС, в квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя.
Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем. Позже количество пострадавших выросло до пяти.
Отметим, что недавно украинцев призывали запастись огнетушителями.
Детальнее о том, зачем держать дома огнетушитель можно узнать в материале РБК-Украина.
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