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В Киеве произошел взрыв в многоэтажке: в квартире была семья с детьми (фото)

Киев, Четверг 05 октября 2023 10:02
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В Киеве произошел взрыв в многоэтажке: в квартире была семья с детьми (фото) Фото: в Киеве произошел взрыв в многоэтажке 4 октября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке вечером в среду, 4 октября. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"4 октября около 21:00 поступило сообщение о взрыве в пятиэтажке в Соломенском районе Киева", - говорится в сообщении.

Как выяснилось в ГСЧС, в квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя.

"Из-за взрыва разрушились пластиковые конструкции балкона и оконных рам", - рассказали в ведомстве.

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке (t.me/dsns_telegram)

Спасатели освободили из квартиры двоих взрослых и двоих детей.

"Пострадавших в стрессовом состоянии передали в карету скорой помощи, но семья отказалась от госпитализации", - добавили пожарные.

Взрывы в Киеве

Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух. Позже число пострадавших возросло до 5.

Напомним, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму. Также были повреждены стены подъезда и окна в квартирах.

РБК-Украина писало, что в конце февраля в Киеве произошел взрыв в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе.

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