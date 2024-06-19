В Ивано-Франковске с завтрашнего дня проезд в транспорте вырастет на 50%

С четверга, 20 июня, в Ивано-Франковске вырастет тариф на проезд в коммунальном транспорте на 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение коммунального предприятия "Электроавтотранс" в Facebook.

Таким образом, новые тарифы на проезд в транспорте будет составлять:

при оплате наличными у водителя -15 гривен за одну поездку;

при оплате банковской бесконтактной карточкой или через Qr-код - 12 гривен за одну поездку;

при оплате транспортной картой "Галка" - 10 гривен за одну поездку с бесплатными пересадками в течение 30 минут с момента первой валидации.

При этом стоимость проезда при оплате транспортной картой "Галка" студенческая составит 8 гривен за одну поездку с бесплатными пересадками в течение 30 минут с момента первой валидации;

Вместе с тем стоимость одной поездки при оплате у билета у контролера для пассажиров, которые предварительно не оплатили свой проезд, составит 300 гривен.