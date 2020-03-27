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В Ужгороді запустили тестування на коронавірус методом ПЛР

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 19:18
В Ужгороді запустили тестування на коронавірус методом ПЛР
Фото: медики в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аналізи встановлюють протягом 5-7 годин

В Ужгороді запустили тестування на коронавірус COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу урядового порталу.

Зазначається, що аналізи встановлюють протягом 5-7 годин, за одну зміну можуть дослідити 40 проб.

"Працівники працюють у протичумних костюмах, окулярах, респіраторах. Потрапляння вірусу у навколишнє середовище - неможливе - дослідження проводять у спеціальних боксах з особливим допуском", - йдеться у повідомленні.

Також аналізи на тестування до лабораторії направляють лікарі, лише вони визначають чи потрібно пацієнту таке дослідження. Для цього повинні бути медичні покази. Самостійні звернення громадян тут не приймають, лабораторія працює у закритому режимі.

Нагадаємо, кількість людей, інфікованих коронавірусом, в Україні продовжує зростати і станом на 27 березня вже перевищила 200 осіб. З них 5 померли і 4 вилікувалися. У цьому списку лідирує Чернівецька область, де кількість хворих перевищила 40 осіб. Також за останню добу понад 20 осіб заразилися в Тернопільській області.

Як повідомляло РБК-Україна, в Івано-Франківських лікарнях експрес-тести на коронавірус COVID-19 показали позитивний результат у 10 випадках

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