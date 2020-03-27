В Івано-Франківську виявило ще 10 випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Щодо цих пацієнтів тепер очікують лабораторні дослідження

В Івано-Франківських лікарнях експрес-тести на коронавірус COVID-19 показали позитивний результат у 10 випадках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міського голови Руслана Марцінківа.

За його словами, п’ятеро пацієнтів, у яких швидкі тести підтвердили коронавірусну інфекцію, перебувають у критичному стані. Їх тестували двічі.

"Маємо інформацію з міської клінічної лікарні, де зроблено 35 швидких тестів на COVID-19, з них 6 - позитивні. У нашій міській лікарні №1 ми зробили 10 експрес-тестів, з них 4 - позитивні і передаємо їх теж у лабораторію для підтвердження", - зазначив Марцінків.

Нагадаємо, кількість людей, інфікованих коронавірусом, в Україні продовжує зростати і станом на 27 березня вже перевищила 200 осіб. З них 5 померли і 4 вилікувалися. У цьому списку лідирує Чернівецька область, де кількість хворих перевищила 40 осіб. Також за останню добу понад 20 осіб заразилися в Тернопільській області.

Як повідомляло РБК-Україна, через пандемію коронавірусу сьогодні, 27 березня, Україна запускає поїзд для евакуації своїх громадян, які знаходяться в Російській Федерації. Відправлення поїзда Київ-Москва заплановано на 18:36, проте вже за годину до відправлення на Центральному залізничному вокзалі Києва утворилася черга з пасажирів, які залишають Україну.