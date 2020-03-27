В Ужгороде запустили тестирование на коронавирус методом ПЦР

Фото: медики в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Анализы устанавливают в течение 5-7 часов

В Ужгороде запустили тестирование на коронавирус COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

Сообщается, что анализы устанавливают в течение 5-7 часов, за одну смену могут исследовать 40 проб.

"Работники работают в противочумных костюмах, очках, респираторах. Попадание вируса в окружающую среду - невозможно - исследования проводят в специальных боксах с особым допуском", - говорится в сообщении.

Также анализы на тестирование в лабораторию направляют врачи, только они определяют нужно ли пациенту такое исследование. Для этого должны быть медицинские показания. Самостоятельные обращения граждан здесь не принимают, лаборатория работает в закрытом режиме.

Напомним, количество людей, инфицированных коронавирусом в Украине продолжает расти и по состоянию на 27 марта уже превысило 200 человек. Из них 5 умерли и 4 излечились. В этом списке лидирует Киевская область, где количество заболевших превысило 40 человек. Также за последние сутки более 20 человек заразились в Тернопольской области.

Как сообщало РБК-Украина, в Ивано-Франковских больницах экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 показали положительный результат в 10 случаях