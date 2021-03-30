На Закарпатті продовжили обмеження на роботу громадського транспорту
Фото: автобус з пропуском за спецперепустками (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Закарпатській області продовжили обмеження на роботу громадського транспорту. Вони будуть діяти до 5 квітня.
Про це повідомляє сайт Закарпатської облдержадміністрації.
Винятком залишаться:
- транзитні перевезення;
- перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
- перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про яких проінформовані не менше чим за 2 дні органи Нацполиции;
- перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин
Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заполненностью лікарень склалася в Києві і в Одесі. При цьому ситуація з COVID-19 повністю стабілізувалася в Івано-Франківській області.