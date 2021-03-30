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На Закарпатті продовжили обмеження на роботу громадського транспорту

Новость на русском → Закарпатська область , Вівторок 30 березня 2021 21:30
На Закарпатті продовжили обмеження на роботу громадського транспорту Фото: автобус з пропуском за спецперепустками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Закарпатській області продовжили обмеження на роботу громадського транспорту. Вони будуть діяти до 5 квітня.

Про це повідомляє сайт Закарпатської облдержадміністрації.

Винятком залишаться:

  • транзитні перевезення;
  • перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
  • перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про яких проінформовані не менше чим за 2 дні органи Нацполиции;
  • перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заполненностью лікарень склалася в Києві і в Одесі. При цьому ситуація з COVID-19 повністю стабілізувалася в Івано-Франківській області.

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