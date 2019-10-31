ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ужгороді від дифтерії вакцинувалися понад 10,5 тис. осіб

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 15:17
В Ужгороді від дифтерії вакцинувалися понад 10,5 тис. осіб
Ілюстративне фото (bbc.com)

В Ужгороді від дифтерії щеплено 10 598 осіб

В Ужгороді зробили щеплення понад 10,5 тис. осіб від дифтерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Закарпатського обласного центру здоров'я.

Зазначається, що вакцини достатньо, щепитися можна безкоштовно у всіх 8 сімейних амбулаторіях міста.

"10 598 осіб щеплено в Ужгороді від дифтерії! Вакцини достатньо, щепитися можна безкоштовно у всіх 8 сімейних амбулаторіях міста, навіть якщо людина не уклала декларацію із сімейним лікарем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку 2019 року в Україні зафіксували 20 випадків захворювання на дифтерію, 18 з них зареєстровано протягом жовтня. П'ять випадків підтверджені лабораторно: в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві зареєстровано три випадки захворювання на дифтерію. Першим у Києві на дифтерію захворів 9-річний школяр, який не був щеплений. Друга хвора - 35-річна жінка, яка потрапила в лікарню у стані середньої тяжкості. Третій випадок зафіксовано 28 жовтня - в інфекційне відділення Олександрівської лікарні доставили чоловіка з симптомами цієї хвороби.

РБК-Україна повідомляло,що першими в Україні були зафіксовані кілька випадків захворювання на дифтерію в Ужгороді.

В Ужгородському університеті призупинили навчання через дифтерію Дифтерія в Ужгороді: у Закарпатській області закінчилася сироватка
Новини України Ужгороддифтерія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся