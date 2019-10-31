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В Ужгороде от дифтерии вакцинировались более 10,5 тыс. человек

Новости » Общество     31.10.2019 - 15:17
В Ужгороде от дифтерии вакцинировались более 10,5 тыс. человек
Иллюстративное фото (bbc.com)

В Ужгороде от дифтерии привито 10 598 человек

В Ужгороде сделали прививки более 10,5 тыс. человек от дифтерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Закарпатского областного центра здоровья.

Сообщается, что вакцины достаточно, привиться можно бесплатно во всех 8 семейных амбулаториях города.

"10 598 человек привито в Ужгороде от дифтерии! Вакцины достаточно, привиться можно бесплатно во всех 8 семейных амбулаториях города, даже если человек не заключал декларацию с семейным врачом", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2019 года в Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них зарегистрировано в течение октября. Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве зарегистрировано три случая заболевания дифтерией. Первым в Киеве на дифтерию заболел 9-летний школьник, который не был привит. Вторая больная - 35-летняя женщина, которая попала в больницу в состоянии средней тяжести. Третий случай зафиксирован 28 октября - в инфекционное отделение Александровской больницы доставили мужчину с симптомами этой болезни.

РБК-Украина сообщало,что первыми в Украине были зафиксированы несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде.

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