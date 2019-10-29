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В Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 11:45
В Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Протягом жовтня зареєстровано 18 випадків захворювання

З початку 2019 року в Україні зафіксували 20 випадків захворювання на дифтерію, 18 з них зареєстровано протягом жовтня. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Повідомляється, що п'ять випадків підтверджені лабораторно: в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.

"Станом на 1 жовтня в Україні щеплено 59,5% дітей у віці до одного року і 52,3% дорослих від кількості, передбаченої плановою вакцинацією. Всього за вказаний період щеплено лише 200 тис. дітей у віці до року і 1,5 млн дорослих", - йдеться у повідомленні.

У Центрі громадського здоров'я зазначають, що метою щеплення є створення антитоксичного імунітету проти дифтерії.

Нагадаємо, в Києві зареєстровано три випадки захворювання на дифтерію. Першим у Києві на дифтерію захворів 9-річний школяр, який не був щеплений. Друга хвора - 35-річна жінка, яка потрапила в лікарню у стані середньої тяжкості. Третій випадок зафіксовано 28 жовтня - в інфекційне відділення Олександрівської лікарні доставили чоловіка з симптомами цієї хвороби.

РБК-Україна повідомляло,що першими в Україні були зафіксовані кілька випадків захворювання на дифтерію в Ужгороді.

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