В Харкові підпалили двері ОДА

Фото: Харківська ОДА (wikipedia.org)

В результаті інциденту потерпілих немає

У Харкові невідомий підпалив двері обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що вночі в поліцію надійшло повідомлення про займання вхідних дверей Харківської ОДА.

"Пожежу було ліквідовано власними силами до приїзду ДСНС. За попередніми даними, вогнем пошкоджено близько 2 кв. м полотна дверей. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що за підозрою у підпалі затримали чоловіка 1972 року народження. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в студентському гуртожитку в Одесі. Ймовірною причиною виникнення пожежі був аварійний режим роботи мобільного телефону, який залишили на тривалий час без нагляду. Постраждалих і загиблих в результаті інциденту не було.

Відзначимо, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перейшла на посилений режим на період новорічних і різдвяних свят.