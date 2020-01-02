У Страсбурзі сталися масові підпали авто у новорічну ніч, знищено понад 200 машин

Фото: наслідки нападів на автомобілі рятувальників у Страсбурзі (facebook/thierry.carbiener)

Поліція затримала уже 40 осіб

У Страсбурзі (Франція) в новорічну ніч сталися масові підпали автомобілів, в результаті чого вогнем знищено 220 машин. Як передає РБК-Україна, про це інформує видання DNA.

Відомо, що наразі поліцією Страсбурга затримано 40 осіб, яких підозрюють у цих підпалах. Інциденти спалахнули у західних районах міста. Крім того ініціатори масових підпалів нападали також на рятувальників, яки виїздили на гасіння вогню.

"Оснащені залізними прутами молоді люди напали на пожежну бригаду. Вони чіплялися за пожежну вантажівку, по якій вони поцілили металевими ломами", - зазначив Тьєррі Карбінер, президент департаменту пожежно-рятувальної служби.

Він також опублікував у соціальних мережах фотографії транспортного засобу з розбитими вікнами. У свою чергу заступник мера Страсбурга з питань безпеки Робер Ерман зазначив, що подібної ситуації у місті не було досить давно.

"У нас ніколи не було такої ситуації вже багато років. Я ніколи не бачив, щоб так робили: машини підпалювали на парковках під вікнами будинків. Усі квартали Страсбурга були так чи інакше зачеплені заворушеннями", - сказав Ерман.

Також, кілька співробітників правоохоронних органів отримали поранення в ході придушення заворушень. Спалахи заворушень у Страсбурзі тривали майже до ранку.

Крім того, ЗМІ повідомляють про мінімум одного постраждалого від вибуху автомобіля. Схожі інциденти були зафіксовані у містах Оберні, Мюлуз, Мютціг, Селестат і Барре.

Нагадаємо, у Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, в якій постраждали шестеро людей. Стрілянина сталася неподалік зі станцією метро "Либідська" - на вулиці Великій Васильківській.