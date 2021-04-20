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В Ужгороді продовжили опалювальний сезон для частини комунальних установ

Новость на русском → Ужгород, Вівторок 20 квітня 2021 10:51
В Ужгороді продовжили опалювальний сезон для частини комунальних установ Фото: в Ужгороді продовжили опалення в частині комунальних установ до 30 квітня (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Ужгороді місцева влада продовжила опалення в деяких комунальних закладах до 30 квітня. Це стосується установ медицини, освіти, культури та центру соціального обслуговування.

Відповідне розпорядження підписав мер Ужгорода Богдан Андріїв, повідомляє прес-служба місцевого міської ради.

"В Ужгороді продовжили опалювальний період для закладів медицини, освіти, культури і Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування - при необхідності до 30 квітня 2021 року. Керівникам цих бюджетних установ міста рекомендували здійснювати подачу тепла при зниженні температурного режиму нижче нормативного", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на минулу п'ятницю в Україні опалювальний сезон повністю завершили в п'яти областях - Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

Також РБК-Україна писало, що в Києві також вирішили завершити опалювальний сезон. З 10 квітня будинку в столиці почали відключати від централізованого опалення.

Крім цього повідомлялося, що Мінрегіон розпочав підготовку до нового опалювального сезону в Україні.

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