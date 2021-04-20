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В Ужгороде продлили отопительный сезон для части коммунальных учреждений

Новина українською → Ужгород, Вторник 20 апреля 2021 10:51
В Ужгороде продлили отопительный сезон для части коммунальных учреждений Фото: в Ужгороде продлили отопление в части коммунальных учреждений до 30 апреля (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Ужгороде местная власть продлила отопление в некоторых коммунальных учреждениях до 30 апреля. Это касается учреждений медицины, образования, культуры и центра социального обслуживания.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Ужгорода Богдан Андреев, сообщает пресс-служба местного городского совета.

"В Ужгороде продолжили отопительный период для учреждений медицины, образования, культуры и Ужгородского городского территориального центра социального обслуживания - при необходимости до 30 апреля 2021 года. Руководителям этих бюджетных учреждений города рекомендовали осуществлять подачу тепла при снижении температурного режима ниже нормативного", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на прошлую пятницу в Украине отопительный сезон полностью завершили в пяти областях - Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве также решили завершить отопительный сезон. С 10 апреля дома в столице начали отключать от централизованного отопления.

Кроме этого сообщалось, что Минрегион начал подготовку к новому отопительному сезону в Украине.

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