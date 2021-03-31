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В Ужгороді підприємці вийшли на мітинг проти обмежень "червоної" зони

Автор: Анастасія Рокитна

В Ужгороді на площі Народній вийшли на протест представники бізнесу. Вони виступають проти вибіркового карантину.

Про це повідомляє "Суспільне".

Близько 50 людей зібралися під Закарпатською ОДА на протест проти обмежень, передбачених "червоною" зоною. Серед мітингувальників - підприємці, що працюють в галузі торгівлі, громадського харчування, спортивної сфери, а також представники приватних навчальних закладів та гуртків.

Також на місці події за громадським порядком стежать поліцейські. Наразі до протестувальників не вийшов ніхто із представників влади.

Фото: в Ужгороді протестують (suspilne.media)

Зазначимо, з 8 березня на Закарпатті почали діяти обмеження "червоної" зони.

Нагадаємо, вчора протестували підприємці в Чернівцях.

Тоді учасникам протесту в Чернівцях проти карантину частково пішли на поступки. Зокрема, підприємцям Калинівського ринку дали доступ до своїх торгових місць.

РБК-Україна писало, що в Одесі раніше теж була акція протесту через посилення карантинних обмежень у місті.

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Новини України УжгородпротестКарантин
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