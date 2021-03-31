В Ужгороде предприниматели вышли на митинг против ограничений "красной" зоны

В Ужгороде на площади Народной вышли на протест представители бизнеса. Они выступают против выборочного карантина .

Около 50 человек собрались под Закарпатской ОГА на протест против ограничений, предусмотренных "красной" зоной. Среди митингующих - предприниматели, работающие в сфере торговли, общественного питания, спортивной сферы, а также представители частных учебных заведений и кружков.

Также на месте события за общественным порядком следят полицейские. Пока к протестующим не вышел никто из представителей власти.

Фото: в Ужгороде протестуют (suspilne.media)

Отметим, с 8 марта на Закарпатье начали действовать ограничения "красной" зоны.