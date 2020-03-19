В Ужгороді зупинять роботу громадського транспорту

Міська рада Ужгорода ухвалила рішення про зупинку роботи громадського транспорту на час карантину через коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Сьогодні в Ужгороді відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого було ухвалено рішення про тимчасову зупинку роботи громадського транспорту в місті.

Також комісія рекомендувала місцевим підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності організувати підвезення працівників автобусами у режимі регулярних спеціальних перевезень.

Крім того, починаючи з четверга в Ужгороді патрульна поліція через гучномовці буде інформувати мешканців про карантин та загрозу поширення коронавірусу, а також закликатиме жителів міста не покидати своїх домівок без нагальної потреби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові на час карантину міська рада вирішила скасувати пільги на проїзд у громадському транспорті. Безкоштовний проїзд для пільгових категорій у громадському транспорті Львова буде скасовано з 23 березня. Обмеження триватимуть до закінчення карантину.

Напередодні пільги на безкоштовний проїзд у громадському транспорті скасували в Чернівцях. Рішення ухвалили з метою зменшення числа пенсіонерів у місцевих маршрутках і автобусах, оскільки вони є найбільш вразливими категоріями для коронавірусу.